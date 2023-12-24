Защищал родную землю с начала вторжения: на фронте погиб актер Богдан Колесник

Его дома не дождались жена и маленькая дочь

В субботу, 23 декабря 2023 года, оборвалась жизнь талантливого актера театра и кино Богдана Колесника. Он скончался на фронте, борясь за свободу Украины.

Первой печальную весть сообщила кастинг-директор Алла Самойленко. Позднее новость подтвердила руководительница театра "Личности" Мария Писаренко.

Известие о гибели Богдана Колесника шокировало многих его коллег. Артистка Ольга Сумская назвала его смерть большой потерей. Поделилась своими переживаниями и актриса Дарья Середа.

"Богдан Колесник погиб. Актер, ведущий, не являвшийся военным, сразу после полномасштабного вторжения ушел в ТРО, а затем на фронт. Он должен был вернуться, но не смог. Это невыразимая боль!", — написала Середа.

Биография Богдана Колесника

Будущий артист театра и кино родился 16 июля 1987 года в Кривом Роге. Он видел себя на сцене, поэтому пошел учиться в Днепропетровский театрально-художественный колледж. Колесник выбрал для себя специальность "актер драмы".

Он закончил колледж в 2009 году, и тогда же началась его карьера в Луганском областном академическом украинском музыкально–драматическом театре. Там он работал до 2011 года. Свое образование он продолжил в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого

Богдан Колесник также трудился в театрах "Личности" и "Белая ворона". Он снимался в сериалах "СуперКопы", "Маэстро", "Опер по вызову", "Выходите без звонка" и "Топтун".

Когда Россия вторглась в Украину, Богдан Колесник не смог стоять в стороне. Он добровольно пошел защищать Родину в составе ТРО, а потом уже отправился на фронт.

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