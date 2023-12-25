Латвия отправила ВСУ конфискованных авто почти на миллион евро

Первая партия автомобилей была передана Латвией в марте 2023 года.

С начала 2023 года Латвия по программе помощи Вооруженным силам Украины отправила уже 271 автомобиль общей стоимостью почти в миллион евро. Все эти автомобили конфискованы у граждан страны по решению суда в качестве наказания за управление машиной в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi. По данным Службы государственных доходов Латвии, общая стоимость авто – 903 453 евро.

Кроме того, сейчас правительство рассматривает документы о передаче Украине еще 34 автомобилей. Общая стоимость этих автомобилей составит 161880 евро.

Латвийские власти передают Украине конфискованные автомобили с 7 марта 2023 года. Первая партия автомобилей была отправлена на следующий день после принятия правительством решения о передаче.

Как писал ранее "Телеграф", мэр Лондона Садик Хан заблокировал отправку в Украину списанных автомобилей — пикапов и полноприводных машин, необходимых на передовой. Речь идет об автомобилях, которые жители Лондона могут сдать на утилизацию в рамках борьбы за чистый воздух, получив компенсацию.

Но после письма от британского правительства Хан изменил свое мнение по поводу передачи автомобилей ВСУ вместо их утилизации по программе ULEZ. Он заявил, что поддерживает схему отправки в Украину полноприводных машин.