"Низкий поклон вам, родные!": военные поздравили украинцев с Рождеством и спели легендарные колядки, люди ответили

Бойцы записали видео с легендарными песнями

Украинские защитники в канун праздников поздравили всех украинцев с Рождеством. Бойцы ВСУ, защищающие родную землю от российских оккупантов, спели легендарные песни.

Видео с поздравлениями появились в соцсетях. Да, бойцы 120 мм. минометной батареи 98 батальона 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады записали видеообращение с колядками.

К поздравлениям присоединились защитники 63 отдельной механизированной бригады. На официальной странице отмечается: "Никто и никогда не заберет нашей идентичности и нашей культуры. Украинские традиции всегда с нами. Мы будем колядовать хоть под обстрелами, хоть по колена в болоте. Христос родился! Прославляем его! Благодарны за помощь и постоянные встречи" десанта "ВСУ в составе Мирослав Кувалдин (гитара), Дмитрий Романчук (бандура) и Оля (скрипка)".

Кроме того, поздравили с Рождеством украинцев и бойцы 114-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. "Донечина. Медрота. Сочельник. Тепло и свет окопной свечи, фронтовая колядка и молитва за тех, кто нуждается в поддержке, кто еще днем был на операционном столе, кто родился во второй раз. Христос рождается в спасенных муках обескровленной страны.", — говорится на них странице в Facebook.

Украинцы отвили пожеланиями: "Низкий поклон вам, родненькие, как хочется чтобы вы были в кругу семьи и родных колядовали и праздновали и веселились. Береги вас всех Господь", "Спасибо за колядку.. ,за мужество и отвагу. Ангела-хранителя вам", "С Рождеством Христовым Вас, наши Ангелы-хранители. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Спасибо Вам. Смотрю на Вас и плачу".

Ранее "Телеграф" писал, что военные из 72-й отдельной механизированной бригады Черных Запорожцев записали видеообращение, в котором поздравили всех украинцев с праздником и зачитали разные патриотические стихи.