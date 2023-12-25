За уклонистов взялись серьезнее: сколько уголовных дел уже открыто в Украине

Уголовных производств в этом году больше, чем в прошлом

В Украине в настоящий момент расследуется более трех тысяч уголовных производств по факту уклонения от мобилизации. Половине подозреваемых уже сообщено о подозрении.

Об этом журналистам "УНН" сообщили в ответ на запрос в Офисе Генерального прокурора. По данным правоохранителей, речь идет о 3815 уголовных производств с января по ноябрь 2023 года. Статья — уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Всего было зарегистрировано 6 345 правонарушений по ст. 336 УКУ, из них 2 531 производство было закрыто и 1 647 направлено в суд.

1 788 лицам было сообщено о подозрении в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Больше всего производств было учтено в Закарпатской области — 506, Николаевской области — 383, в Днепропетровской области — 348. По 231 производству в Волынской и Харьковской областях. В Ровенской области — 198, в Полтавской области — 181.

Меньше всего учтено производств из-за уклонения от призыва на военную службу по мобилизации в Херсонской области — 23, в Запорожской области — 34, Киеве — 44. В Киевской области — 61, во Львовской области — 224.

Отмечается что за такой же период 2022 года в Украине было учтено 1 108 аналогичных правонарушений. Зарегистрировано было 2 431 производств, из них 1 324 было закрыто и 446 направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что Умеров объяснил идею мобилизации украинцев за границей