Перед смертью спас побратима: Зеленского просят дать звание Героя украинскому воину

Дома у погибшему воина осталась супруга и пятеро детей

Погибшему украинскому военному, младшему сержанту Гавришко Андрею Владимировичу просят присвоить почетное звание Героя Украины. Мужчина храбро стоял на защите своей страны и погиб в бою в Донецкой области.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украины. В настоящее время она набрала более 2 400 подписей. Однако для рассмотрения должно быть набрано 25 тысяч голосов.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполняв воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб в бою во время штурмовых действий вблизи н.п. Новодаровка, 24 июня 2023 г.

В последние минуты жизни он успел вытащить своего раненого побратима к месту эвакуации и вернулся к заданию. Но взрыв вражеского снаряда оборвал жизнь героя…" — говорится в тексте.

Автор петиции подчеркнул, что у воина дома осталась супруга Луиза, с которой они были в браке 29 лет. А также без отца остались пятеро их детей (4 девочки и 1 мальчик).

Семья военного оказалась под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения. Они проживали в Васильевском районе Запорожской области.

"Как только ему удалось уехать из оккупации, он не задумываясь сразу пошел служить. В непростое для нашей страны время Андрей избрал путь сознательно, ведь всегда хотел быть частью чего-то важного, старался защищать и помогать, этому учил своих детей и был всегда для них примером", — отмечено в петиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный Сергей Макаренко. Со дня его свадьбы прошло всего лишь 22 дня.