Никаких "заверений": у Зеленского раскрыли важный нюанс по гарантиям безопасности для Украины

С некоторыми странами есть хорошая динамика переговоров

Новые гарантии безопасности, которые Украина заключает со множеством стран мира, будут действительно "гарантиями", а не "заверениями".

Как рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", по крайней мере слова "заверения" точно не будет ни в одном из подобных документов.

При этом он отметил, что Киев договорился с иностранными партнерами, что стороны не станут комментировать ход и содержание переговоров для прессы. Вместе с тем, Жовква намекнул, что с некоторыми из стран, например Великобританией и Нидерландами, есть "хорошая динамика".

"Процесс идет, нам гарантии требуется как можно быстрее, но здесь должен быть баланс между скоростью подписания и содержанием самого документа. Мы хотим, чтобы это был юридически обязывающий документ, мы хотим, чтобы он проходил соответствующие процедуры утверждения в каждой из стран", — отметил он.

Чиновник напомнил, что у Украины уже был Будапештский меморандум, который не сработал против российской агрессии ни в 2014 году, ни в 2022 году, а потому еще один или несколько подобных документов Украине точно не нужны.

Как сообщалось ранее, военный аналитик, ветеран АТО, ученый Евгений Дикий рассказал в интервью "Телеграфу", почему украинцам не стоит полагаться на какие-либо гарантии со стороны НАТО.