В Украине расширили перечень граждан, подлежащих мобилизации: добавлены три категории

Военное командование решило расширить круг лиц, которых могут мобилизировать

В Украине неоднократно говорили об усилении мобилизации, и недавно военное командование приняло решение добавить три категории граждан, которые могут получить повестки. Эту информацию подтвердили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расширение круга лиц, которые могут быть призваны на военную службу, необходимо для доукомплектования Сил обороны. Об этом начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач заявил в ответ на запрос издания hromadske.

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Кого могут призвать на службу

Круг лиц, подлежащих мобилизации, пополнят такие категории:

мужчины, у которых закончился срок отсрочки от призыва;

граждане в возрасте 27 и более лет, которые уклонялись от исполнения воинского долга и потому не стали на учет;

мужчины, которые были сняты с воинского учета до 2015 года и не были восстановлены из-за изменений в законодательстве.

Отметим, что отсрочку от мобилизации во время войны могут получить мужчины, у которых есть три и больше несовершеннолетних детей, недееспособные родители. Но это придется доказать документально.

Мобилизация в Украине

Во время большой пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование предложило мобилизировать еще 450-500 тысяч людей. Это важно для будущих наступательных действия для освобождения территорий страны.

Позднее секретарь Совета по национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что мобилизировать 500 тысяч людей планируют не сразу, а на протяжении года. Это позволит дать возможность отдохнуть военным на первой линии.

Министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, выехавшие за границу, также могут получить приглашение и стать на учет. Но этот вопрос пока обсуждается.

Ранее "Телеграф" писал, что "слуга народа" Давид Арахамия обратился к Кабмину с предложением быстрее проработать законопроект о мобилизации. Он попросил это сделать, невзирая на праздничные дни.