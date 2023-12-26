Залужный заявил, что 2024 год на фронте будет отличаться от 2023-го: чем именно

В Вооруженных силах будут активно работать над проблемами

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что следующий "военный год" будет существенно отличаться от 2023-го. Он будет более эффективным, но при этом ставку сделают на сохранение человеческого ресурса.

Главные проблемы уже были найдены, и теперь их будут решать. Работа над этим уже проводиться, о чем Валерий Залужный заявил на брифинге 26 декабря 2023 года.

Что известно о прослушке Залужного и других политиков

"Мы проблемы нашли и нашли где-то, пожалуй, 90% решений этих вопросов, которые необходимо обязательно решить для того, чтобы в следующем году действовать более эффективно, и самое главное ― сохранить людей. Мы над этим работаем, и с нами абсолютно согласны наши партнеры. И могу вас заверить, что следующий "военный год" будет отличаться, мы, по крайней мере, для этого все делаем", ― сказал Залужный.

Главком также отметил, что сейчас на фронте происходит мощное противостояние. Враг тоже использует технологии и не отстает от ВСУ.

Для победы в войне с Россией нужны технологии

В ноябре 2023 года в издании The Economist вышла колонка Залужного, в котором он написал о переходе конфликта на новый этап. По его мнению, это будет позиционная борьба с изнурительными и статичными боями. Чтобы победить Россию, Украине нужны новые высокие технологии.

ВСУ смогут проводить широкомасштабные наземные операции при поддержке с неба. Но в воздушном пространстве сейчас доминирует Россия. Чтобы сместить баланс, Украине нужно больше самолетов и дронов.

Отметим, что недавно Нидерланды заявили о начале подготовки первой партии F-16. Их готовятся передать Украине в ближайшее время. А по некоторым данным, это может произойти даже до Нового года.

Что касается дронов, то в 2024 году в Украине увеличится их производство. Президент пообещал миллион отечественных беспилотников. А в Минпромстратеге потом сказали, что готовы произвести больше дронов, и даже попытаются обеспечить их собственными боеприпасами.

Средства радиоэлектронной борьбы также крайне важны в войне с РФ. Залужный назвал их "ключем к победе в борьбе с беспилотниками". Пока враг в этом плане имеет существенное преимущество. В российской армии даже есть отдельный род войск и свыше 60 видов этой техники.

Улучшение контрбатарейной борьбы позволит эффективнее уничтожать артиллерию врага. В этом вопросе пока паритет (то есть, равенство). Но его удается достичь за счет более точных огневых средств. Среди приоритетов Залужный также назвал минно-взрывные технологии и наращивание резервов.

Ранее "Телеграф" писал об ответе Залужного на вопрос, уйдут ли ВСУ из Авдеевки.