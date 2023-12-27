Почему украинцы паникуют, когда долго нет обстрелов: психиатр объяснил феномен

Склонность к тревожному ожиданию — это черта личности

Некоторые украинцы беспокоятся и даже паникуют, когда обстрелов и прилетов нет долгое время. Это проблема и людей в тылу. В этом случае ожидание опасности для них страшнее самих обстрелов. Это определенная черта личности.

Такое состояние человека называется синдромом ожидания. Об этом в интервью РБК-Украина высказал доктор медицинских наук, профессор кафедры общей, детской, судебной психиатрии и наркологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика Борис Михайлов.

"Такое наблюдается во время ожидания, например собеседования, экзамена, подписания важных соглашений и т. д. Перед этими событиями человек также испытывает тревогу, а когда событие наконец-то происходит, наступает облегчение. Это черта личности — склонность к тревожному ожиданию. О ней говорят и в психологии, и в психотерапии, но ничего патологического здесь нет, — сказал он.

По словам Михайлова, есть люди, которые испытывают чувство тревоги после экстремального события, до которого было все хорошо, но что-то вдруг произошло. У них формирует реакция на то, чего раньше не было.

"Однако есть и действительно болезненные состояния невротического типа, в частности генерализованное тревожное расстройство, но при этом проявления у человека есть от рождения. То есть человек живет в состоянии тревожного ожидания без стрессового фактора. И это уже компетенция психиатров", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что социальный психолог развеял популярный миф о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).