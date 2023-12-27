В Германии предложили Украине смириться с потерей территорий: в МИД уже отреагировали

Немецкий политик считает, что пришло время для финального решения

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Украина должна смириться с временной потерей оккупированных Россией территорий. По его мнению, это позволит установить перемирие.

Кречмер заявил, что Германия должна не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам, пишет Spiegel. Немецкий политик подчеркнул, что союзники должны попытаться повлиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы добиться прекращения огня.

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями. Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но, как и в других крупных войнах, настала пора для финального решения", — отметил он.

В то же время Кречмер назвал Россию опасным и непредсказуемым соседом. По его мнению, идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не угрожала — это видение из 19 века. Премьер Саксонии считает, что это закладывает основу новых конфликтов.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, прокомментировал заявление Кречмера. По его словам, если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности. Спикер также напомнил, что Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом.

"Уступки территориями непременно приведут к большей агрессии России, которая несомненно выйдет за пределы Украины. Мир в Европе лежит через поражение Москвы. Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала госпожа канцлер Ангела Меркель, а впоследствии и канцлер Олаф Шольц огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло. Как и не помогут какие-либо другие уступки. Его цель — уничтожение Украины и дестабилизация всей Европы", — подчеркнул Николенко.

По его убеждению, единственным "разворотом" в политике Германии по отношению к России может стать еще большая поддержка Украины. При этом Николенко подчеркнул, что Украина благодарна, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход.

Напомним, издание New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин якобы с сентября посылает сигналы о готовности остановить боевые столкновения, оставив за собой то, что удалось захватить в это время.