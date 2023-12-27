"На каждый удар будет ответ": Зеленский рассказал, как Украина может дать отпор России

Украина наращивает производство оружия

В этом году благодаря компаниям украинского оборонно-промышленного комплекса удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом. Также наблюдается чрезвычайно весомый рост производства боеприпасов, в частности для артиллерии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с руководителями и работниками государственных и частных компаний оборонно-промышленного комплекса. По словам главы государства, всего в оборонном комплексе Украины – около 300 тысяч работников.

Президент отметил, что в Украине системно разворачивается производство боеприпасов для отечественных дронов, увеличились количественные и качественные показатели производства ракет. В следующем году особое внимание будет уделяться изготовлению взрывчатых веществ и порохов, которых в мире дефицит.

"Задача Украины максимально четкая: должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы Россия чувствовала, что на каждый их удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу можно только на основе достаточного производства отечественного оружия. Каждый, кто обеспечивает Украину техникой, снарядами, всем необходимым оружием, обеспечивает наше государство и политической независимостью", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что в оборонном комплексе постоянно растет доля частных компаний. И уже четыре из пяти компаний ОПК – это негосударственные предприятия.

"Мы должны наращивать использование этой силы, одной из главных сил человеческой натуры — силы предпринимательства. Без этого быстро быстро развиваться невозможно. Будет правильно, чтобы государственные компании наравне конкурировали с частными предприятиями ради качества и скорости нашего украинского производства. Мы все — в одной команде. Нам всем нужно одно – победа", – акцентировал президент.

Как сообщил Зеленский, государство со своей стороны продолжит упрощать бюрократические процедуры – от импорта составляющих до процесса допуска к эксплуатации, а правительство работает над обеспечением финансирования долгосрочных контрактов. Кроме того, отметил президент, оборонный комплекс Украины станет частью международной системы обороны, и уже сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве.

Следует отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки" заявил, что с самого начала войны украинский оборонно-промышленный комплекс, как государственный, так и частный, начал работать на обороноспособность нашей страны. По его словам, в Украине есть достижения и наша страна в этой сфере не отстает. Данилов подчеркнул, что те средства поражения, которые производит отечественный ОПК, "удивляют мир".

"Что касается создания совместных предприятий, этот процесс не стоит на месте. Даже сейчас, когда мы с вами общаемся, в тех или иных странах мира происходят процессы производства оружия совместно с нашими партнерами. И такая страна не одна. Их уже несколько, где происходит совместное производство тех компонентов и вещей, которые необходимы на фронте для победы", — подчеркнул он.

Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что российское военное производство сейчас позволяет собирать больше ракет, чем до начала полномасштабного вторжения, однако из-за постоянных обстрелов это не позволяет им их накапливать.