У Украины есть больше 5 аналогов "шахедов": в Минстратегпроме рассказали о производстве дронов-камикадзе

Разработки у государства были еще с 2016 года, но производство ударного дрона запустили только недавно

Дальнобойный дрон-камикадзе отечественного производства, который по характеристикам похож на иранский "шахед", начали серийно выпускать в августе 2023 года. Причем соответствующие разработки у государства были с 2016 года.

Пока таких дронов выпускают немного, но уже в следующем году их будет гораздо больше. Об этом глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил на пресс-конференции, сообщает "Украинская правда".

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"Государство с 2016 года имело разработки, которые почему-то не выпускались. Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на 1000+ километров", ― сказал Камышин.

Оборонно-промышленный комплекс Украины пока может выпускать только десятки отечественных "шахедов". Но он будет постепенно наращивать мощности.

В Украине есть более 5 аналогов "шахедов"

Министр имел в виду не один конкретный тип дронов. На самом деле их более пяти, заявил Камышин.

"У нас есть более пяти серийно производимых аналогов Шахед-131. И есть один вид, каков аналог Шахед-136. В этом плане можно выбрать любую из позиций, все это серийное производство", ― сказал министр.

Напомним, что Камышин ранее подтвердил заявление президента Владимира Зеленского о производстве миллиона дронов. По мнению министра, это возможно. Он отметил, что в 2024 году планируют произвести свыше 1 млн FPV-дронов и свыше 10 тысяч ударных беспилотников средней дальности. Также Украина серийно выпустит дроны, которые способны пролетать свыше 1000 км. Таких планируют произвести более тысячи.

Камышин также обещал, что Украине удастся обеспечить FPV-дроны боеприпасами собственного производства. Мощностей на это хватит, уверен министр.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ начали использовать на фронте отечественный беспилотник Cobra. Это дешевый ударный дрон, который можно сделать всего за три часа. Но при этом он весьма опасен для врага.