Помощь под угрозой? В Германии возникли внезапные трудности с производством снарядов для ВСУ

Большая часть немецких депутатов препятствует местному заводу по производству снарядов

Германия производит боеприпасы для Украины, заключая один за другим контракты с оборонными предприятиями, чтобы избавить ВСУ от снарядного голода. Однако местная власть немецкого города Тройсдорф препятствует этой инициативе.

Об этом сообщает Euractiv. Городской совет заблокировал планы одной из крупнейших оружейных компаний по расширению производства на местном уровне.

Последние несколько недель между Тройсдорфом и гигантом оружейной промышленности Diehl Defence разгорается конфликт. Это предприятие производит зажигательные устройства, которые используют во взрывчатых элементах ракет и ракетных зарядов. В частности, детали этого завода используют при изготовлении систем ПВО IRIS-Т.

В плане Евросоюза Германия должна поставлять 300–400 тысяч снарядов Украине в год. И завод в Тройсдорфе является важным звеном в этих планах.

"Diehl Defence теперь видит будущее своего завода в Тройсдорфе под серьезной угрозой, после того как город решил претендовать на часть бизнес-парка, где базируется дочерняя компания группы DynITEC", — пишет издание.

Производитель оружия планировал выкупить землю Dynamit Nobel, чтобы расширить мощности завода, но местная власть против. Этот участок хотят отдать под застройку офисов или жилья. Практически две трети депутатов городского совета не готовы жертвовать обширной территорией в центре Тройсдорфа. Еще один аргумент, который используют местные власти, это огромная защитная зона вокруг завода. Дело в том, что по технике безопасности предприятие, на котором производят взрывчатые вещества и боевые устройства, должно быть защищено и строить в этой зоне что-либо запрещено.

Однако проблемы с расширением оружейных предприятий есть не только в Тройсдорфе. Флагман немецкой оружейной промышленности группа Rheinmetall отказалась строить новый завод по производству пороха для боеприпасов в регионе Саксония на востоке Германии. Проект обеспокоил местных жителей и Rheinmetall была вынуждена перенести строительство в другое место в Баварии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия подтвердила планы о поставках снарядов Украине в 2024 году. Однако рассчитывать на большой объем помощи, увы, не приходится.