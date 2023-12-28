"Если Украина попросит..." В Эстонии интересно оправдались за стремление помочь в мобилизации

Глава МВД подчеркнул, что сейчас у Эстонии нет прав и возможностей выдать военнообязанных украинцев

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс оправдался за свои слова о том, что страна готова передать Украине мужчин для мобилизации. Он заявил, что его не так поняли и заявление исказили.

Об этом он написал в своем Фейсбук. Он подчеркнул, что выгонять украинцев из Эстонии никто не будет, но если будет подписан соответствующий документ, то и укрывать военнообязанных мужчин страна не намерена.

"Важно однозначно подчеркнуть: у меня, как министра внутренних дел, или у эстонского государства, конечно же нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста", — сказал Ляэнеметс.

Он добавил, что если Украина обратится к Эстонии за помощью в мобилизации, то "отказаться будет довольно сложно". Министр внутренних дел подчеркнул, что отказ означал бы, что Эстония повернулась спиной к Украине в тяжелый момент.

"Однако следует сказать, что сегодня (для выдачи военнообязанных мужчин Украине — ред.) у нас нет такой возможности, согласно международному праву. Для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне", — подчеркнул Лаури Ляэнеметс.

Министр отметил, что украинцам, которые сейчас находятся в Эстонии, нужно дать четкий сигнал: никого выгонять не будут и работать над отправкой мужчин на фронт тоже не намерены.

Напомним, что на прошлой неделе эстонский министр заявил, что власти страны хотят разрешить Украине мобилизовать мужчин, которые приехали в Эстонию после начала полномасштабного вторжения.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии также прокомментировали возможность депортации украинских мужчин в рамках усиления мобилизации. Глава Минюста страны сделал однозначное заявление.