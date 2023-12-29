В большинстве областей Украины, включая Киев, снова тревога: сообщают о ракетах (обновляется)
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В северных областях прозвучали взрывы
В большинстве городов Украины, переживших утренний масштабный обстрел оккупантов, прозвучала воздушная тревога. Сообщается о повторных пусках ракет.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ. Отмечается, что враг запустил ракеты из Курской области России.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога. Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!" – говорится в сообщении. В то же время мониторинговые чаты пишут о 6 воздушных целях над Украиной.
15:47 по Украине начал звучать отбой сигналов воздушной тревоги.
15:39 по предварительны данным, воздушное пространство чистое.
15:34 В Черкасской ОВА сообщили, что область под вражеским обстрелом.
15:30 пуски ракет Х-59 в направлении Черкасской и Сумской.
15:15 по информации мониторинговых чатов, возможны повторные пуски Х-22.
14:59 сообщают о взрывах в Сумах.
14:58 взрывы прогремели в Черкассах.
14:56 взрывы прогремели в Смеле Черкасской области.
14:49 В воздухе были зафиксированы российские Ту-22м3, а также пуски ракет. В небе было зафиксировано 6 вражеских целей с направлением на север Украины.
14:09 мониторинговые чаты сообщили об угрозе применения врагом ракет с баллистической траекторией.
13:44 воздушная тревога начала распространяться по Украине из Харьковской области.
Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото последствий утреннего террора в Киеве от фотокора Яна Доброносова.