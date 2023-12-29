Зеленский в день мощнейшей ракетной атаки России приехал в Авдеевку (видео)

Украинский лидер приехал лично поблагодарить воинов и вручить награды

В пятницу, 29 декабря 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из самых горячих точек на фронте ― Авдеевку. Он побывал на позициях 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Президент лично поблагодарил украинских защитников, а некоторым вручил награды. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале Зеленского.

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"Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности. Отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку", ― говорится в сообщении.

Президент поздравил защитников с Рождеством и наступающим Новым годом. Он поблагодарил за их службу и заявил, что благодаря таким воинам страна выстояла.

Зеленский пообщался с военнослужащими

Вручение наград украинским защитникам

Владимир Зеленский посетил Авдеевку

Отметим, что Владимир Зеленский посетил Авдеевку в день самой мощной ракетной атаки. По Украине запускали и дроны, и ракеты. Всего за ночь и утро 29 декабря было выпущено 158 воздушных объектов, 114 из которых были сбиты.

Враг не успокоился и днем. Ракеты запустили на север страны. Взрывы прозвучали в Черкасской и Сумской областях. В городе Смела ракета повредила 12 жилых домов.

Где Авдеевка на карте боевых действий

Авдеевка находится в Донецкой области, всего в 15 км от Донецка. Россияне в последнее время активно штурмуют это направление.

Авдеевка на карте DeepStateMAP

Оккупанты пытались захватить город к 14 декабря, чтобы Путин на "прямой линии" отчитался об этом перед народом. Но украинские защитники выстояли. Второй дедлайн назначили на 1 января. Однако у россиян есть еще одна крайняя дата для захвата Авдеевки, и она связана с проведением президентских выборов в РФ.

Ранее "Телеграф" писал, какие последствия ждут Украину, если россияне оккупируют Авдеевку.