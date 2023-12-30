"Россия будет вынуждена..." У Зеленского поставили точку по вопросу о переговорах с оккупантами

Это не феномен, а объективное развитие войны.

В сети от западных партнеров в последнее время ведутся дискуссии по переговорам России с Украиной. Но наша страна пока не настроена в классическом виде вести диалог со страной-агрессором.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наталье Мосейчук. Его спросили, может ли он представить себя участником следующих мирных переговоров с РФ.

"Переговоров не будет в классическом смысле этого слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации, сразу на самом высоком уровне", — ответил он.

Подоляк добавил, что Россия должна принять этот ультиматум. По его мнению, это не феномен, а объективное развитие войны.

"Война: большая, масштабная, интенсивная, тяжелая и кровавая. Наши партнеры и союзники понимают, что будет, если Украина не выиграет именно эту войну и что будет дальше происходить с Европой", — подчеркнул Подоляк.

Добавим, что переговоры с Россией были в начале полномасштабной войны в Белоруссии. Но, по словам советника главы ОП, это была попытка, чтобы Украина капитулировала.

"Единственное, что нам нужно было на тот момент (конец февраля, начало марта 2022 г.) это временное прекращение огня, чтобы провести переговоры, чтобы наша армия смогла сделать соответствующие выводы", — вспоминает он.

Его спросили, были ли на переговорах пункты о денацификации, отказе от армии и демилитаризации от российской стороны. Подоляк ответил, что были, а со стороны Украины не имело смысла обсуждать. Ведь мы не могли отказаться от того, что они предлагали.

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