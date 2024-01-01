Полиглот и пианист, грибник и фанат Opel: что вы еще не знали о Степане Бандере

"Телеграф" собрал ряд интересных и малоизвестных фактов о лидере ОУН

Агрессивная война России против Украины не заглушила интереса украинцев к истории своей страны и выдающимся фигурам, но и усилила это внимание. В то же время популярность в обществе некоторых деятелей прошлых периодов заметно возросла. Одной из таких фигур стал Степан Бандера, день рождения которого отмечают 1 января.

Стремительный рост популярности Бандеры в этом году подтвердили и социологи КМИС. Согласно их исследованию, после полномасштабного вторжения РФ количество украинцев, оценивающих фигуру Степана Андреевича положительно, выросло скачкообразно и достигло 83%. Что фактически подняло лидера ОУН на уровень других выдающихся борцов за независимость Украины – Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Михаила Грушевского.

"Телеграф" собрал ряд интересных и малоизвестных фактов о Бандере, которые могут восполнить определенные пробелы из биографии проводника ОУН, фигура которого стала несколько мифологизированной и символической уже в наше время.

10 интересных фактов о Бандере:

1. Есть версии, что фамилия Бандера происходит от слова "бандит" или названия молдавского города Бендеры, однако некоторые эксперты считают, что они неправильны. Так, есть испанское слово "бандера", итальянское "бандьера" и португальское "бандейра", которые все переводятся одинаково и означают, — "флаг". Поэтому некоторые исследователи считают, что фамилия Бандера пришла в Украину из Европы как заимствование из романских языков.

2. Рост Бандеры составил 159 сантиметров (для сравнения: нынешний средний рост мужчин-украинцев достигает 175 см, президента Владимира Зеленского — 170, а лидера США Джо Байдена — 183), однако это не мешало лидеру националистического движения хорошо играть в баскетбол.

3. Бандера с детства был приверженцем здорового образа жизни: не курил, не употреблял алкоголь, а занимался разными видами спорта — бегом, плаванием, ездил на лыжах. Любил также играть в шахматы. Был поклонником музыкального искусства – сам пел в хоре, умел играть на мандолине, гитаре и даже фортепиано.

4. Несмотря на то, что руководитель ОУН никогда не ходил в школу и имел незаконченное высшее образование, он хорошо знал шесть языков. Бандера читал классику мировой литературы и воспоминания политических деятелей в оригинале. У него была хорошая память. По свидетельству некоторых соратников, во время дискуссий обильно цитировал Священное Писание, высказывание известных философов или стихотворения украинских поэтов.

5. Первый памятник Бандере был установлен еще до официального распада Советского Союза. Постамент вдохновителю национально-освободительной борьбы ОУН и УПА открыли в Коломые на Франковщине 18 августа 1991-го, накануне 750-летия города.

Всего в Украине с 1990-х годов установили около 40 памятников и бюстов политику-борцу за независимость. В Киеве вместо памятника 2021 г. на Куреневке установили только памятный знак в честь Бандеры.

В 2013-м появился бюст Бандеры даже в США: на территории летнего лагеря Союза украинской молодежи "Бескид" в штате Висконсин диаспоряне установили памятник в честь провозглашения Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 г. Кроме проводника ОУН монумент содержит бюсты других выдающихся борцов за независимость первой половины XX века – Симона Петлюры, Евгения Коновальца и Романа Шухевича.

Памятник в честь провозглашения Акта восстановления Украинского Государства. Фото — day.ua

6. Во время судебного заседания над Бандерой в 1934 г. произошла забавная ситуация. Когда Бандеру заводили в зал суда, украинские адвокаты и общественность в знак того, что это – лидер украинских националистов, приветствовали его стоя. Польские судьи, которые не видели входящего, подумали, что это кто-то из высоких польских чиновников и тоже встали со своих стульев.

7. Любимый автомобиль Бандеры – Opel Kapitan. По окончании Второй мировой войны, находясь в Западной Германии, Степан Андреевич довольно часто отпускал водителя с охранниками и сам ехал в этом автомобиле. Именно на этой машине он и приехал в свой дом в последний день жизни.

8. Перед убийством в Мюнхене на Степана Бандеру всего было еще восемь попыток уничтожить его различными способами, а также с помощью других агентов-киллеров. В основном эти попытки срывались благодаря деятельности службы безопасности ОУН за границей. Когда охранники Бандеры или служба безопасности смогли вовремя обнаруживать этих подосланных убийц.

9. Проводник ОУН интересовался техническими науками, в частности, увлекался химией. У него был фотоаппарат, сам проявлял пленку и печатал снимки. Собственную фотолабораторию обустроил в центральном офисе иностранных частей ОУН в Мюнхене.

10. Любил природу, путешествия и был хорошо осведомлен в грибах. Также, по свидетельству соратников, неплохо готовил.

Про популярность и мифы о Бандере

Как отметил в комментарии "Телеграфу" народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, сегодня украинское общество воспринимает Бандеру как определенный символ в контексте борьбы с Россией, а не в историческом смысле. Поэтому можно сказать, что фигура проводника ОУН в сознании людей несколько мифологизирована.

"Я бы сказал, что сейчас речь идет не о реальном историческом персонаже, а об определенном символе, который часть украинского общества (великая часть) использует в первую очередь в антироссийской пропаганде. Мы сейчас находимся в таком историческом периоде, когда мы и не можем ничего правильно оценивать и не занимаемся этим. Мы ведем войну, а это не самое удобное или удачное время для оценок. У нас сейчас нет возможности для этого не потому, что мы чего-то боимся, а потому, что мы просто сосредоточены на других вопросах. И это не то время, когда у нас идет то ли академическая, то ли философская, или историческая (или какая-нибудь другая) дискуссия", — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь нардеп из фракции "Европейская Солидарность", экс-председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил "Телеграфу", что в большей степени мифологизация Бандеры по известным причинам произошла в советский период и продолжалась в современной РФ, а последствия этой антибандеровской кампании наблюдаются как на Западе, так и в Украине.

"Есть, конечно, и определенные положительные мифы о Бандере среди украинцев. Например, некоторые уверены, что именно Бандера создавал и командовал УПА. Конечно, есть какой-то популярный взгляд на Бандеру как такого бронзового памятника, который все время был только героем и не совершал никаких ошибок. То есть, мифы существуют", — пояснил он, добавив, что война РФ против Украины создала возможности для украинского общества лучше понять, кем все же на самом деле был Бандера.

Как сообщалось, недавно лидер националистического движения Степан Бандера "подтвердил" свой аккаунт в соцсети Twitter и получил "синюю птичку", что спровоцировало очередную истерику за поребриком.

Также "Телеграф" писал, что Бандера говорил о терроре России против Украины.