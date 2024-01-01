"Вместе, наш, наши": какие слова и как часто использовал президент в обращении

Речь Зеленского в этом году значительно отличалась от прошлогодней

Новогоднее обращение президента Зеленского было очень большим – больше десятка минут. Президенту было что сказать народу, который уже второй новый год встречает в состоянии жестокой войны против российских захватчиков.

"Телеграф" решил подсчитать, какие слова чаще всего использовал президент в своем обращении. Например, он всего дважды упомянул о "терроризме", оба раза в отношении действий России против Украины.

Победу президент вспомнил девять раз. Пять раз он использовал слово "вместе", будто подчеркивая необходимость украинцев объединяться перед большой угрозой со стороны россиян.

Украину глава государства вспомнил 14 раз (что и не удивительно), а вот страну-террориста – только один раз. 27 раз президент использовал слово "украинцы" и подобные, а больше всего — слова "наш, наша, наша, наша", 51 раз. Также Зеленский пять раз упомянул слово "коалиция" – рассказывая об успехах Украины на пути получения военной помощи.

Ранее "Телеграф" писал, что во время новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского в кадр на заднем плане попало ранее неизвестное фото с острова Змеиный, который украинские защитники освободили от россиян летом 2022 года. На нем президент показывает в адрес россиян всем известный интернациональный жест.

Президент Украины Владимир Зеленский в последние минуты 2023 года обратился к украинцам с новогодним поздравлением, в котором перечислил как достижения страны и народа в прошлом году, так и озвучил некоторые ожидания и прогнозы относительно 2024 года.