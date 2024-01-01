"Уничтожено самое ценное": в музее Шухевича рассказали о последствиях удара РФ

Дом Романа Шухевича сгорел

Во время атаки на Львовскую область россияне уничтожили самое ценное, что было в музее Шухевича. Им являлся сам дом генерал-хорунжого УПА.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на представителей музея. По их словам, еще в самом начале полномасштабного вторжения из музея вывезли большую часть ценных экспонатов (около 600 единиц) и сейчас они в безопасности. Но все же, отмечают работники музея, самым ценным был именно дом.

"Самый ценный памятник — это разрушенный дом. Большинство основного фонда забрали из музея в начале войны и он уцелел. Отдельные вещи были в музее, которые были габаритные", — рассказал заместитель Львовского исторического музея Петр Слободян.

Из-за падения обломков "Шахеда" дом Романа Шухевича сгорел вместе с мебелью. Среди вещей были кресла, стол, фортепиано и кресло. Не удалось эвакуировать и бюст Шухевича, созданный украинским скульптором-монументалистом Михаилом Черешневским.

Стоимость дома Львовская военная администрация оценила в 2 миллиона 258 тысяч гривен, но большая ценность заключалась в истории этого дома. Кроме обычных жилых комнат, там также размещалась штаб-квартира командира УПА.

Напомним, что Львовщина была атакована четырьмя беспилотниками. Все они были уничтожены в небе, но при падении обломков пострадали исторические памятки. Дом Шухевича был полностью разрушен.

Для справки: Музей Шухевича — это музей мемориального типа, который находится в доме, где он погиб. Там была последняя штаб-квартира главного командира УПА. На первом этаже дома было пять тематических залов. Второй этаж воспроизводил быт Главного командира УПА на этой подпольной квартире. Важным историческим объектом также является тайник, расположенный при входе на чердак. Это перегородка, отделявшая чердак от комнаты двойной дощатой стеной. Именно этим входом пользовался Роман Шухевич, когда вступил в последний бой с подразделениями МГБ 5 марта 1950 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в новогоднюю ночь россияне атаковали беспилотниками Одессу. Обломки попали в многоэтажки в городе, там возникли пожары, есть погибший.