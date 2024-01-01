"Остаюсь до тех пор, пока здесь будет опасно": в Киеве нашли тело известной волонтерки из Великобритании

Тело передадут в Великобританию

В Киеве было обнаружено тело британского тактического медика и волонтера. 25-летняя Кэтрин Мельничук, служившая в Силах спецопераций в Украине, ее нашли в своей кровати. Девушка провела последние 18 месяцев в Украине, здесь проходила службу в 151-й части ССО. Тело обнаружили члены ее подразделения утром на Рождество.

О смерти волонтерки сообщили ее коллеги из сообщества "Проект "Konstantin". Они утверждают, что обстоятельства не считают подозрительными. Впоследствии украинские власти обнародуют дополнительную информацию.

В настоящее время объявили сбор средств для репатриации Мельничук в Великобританию. К концу 2023, удалось собрать уже 3 тыс. фунтов стерлингов из необходимой суммы в 10 тысяч фунтов.

Ранее сама Кэтрин рассказывала, что выросла на юго-востоке Лондона и ходила в школу вблизи Орпингтона. Мельничук сказала журналисту летом, что шесть лет работала в неотложной медицине, прежде чем уйти волонтером в Украину. Она сказала, что приняла это решение после того, как "увидела, как уязвимых детей убивают в Харькове, Изюме и некоторых районах Киева".

"Если у меня есть даже две руки, две ноги и половина мозга, то моя обязанность — пойти и помочь. Я буду оставаться до тех пор, пока, возможно, здесь будет опасно или пока мне не придется вернуться к брату или матери. Я чувствую себя безопасно, и компетентной в этой стране", — говорила она.

Умерла известная британская волонтер Екатерина Мельничук

Целью ее подразделения, состоящего из 200 иностранцев, является оказание помощи медикам на местах с критическим оборудованием, ремонтом транспортных средств и горючим. За время Кэтрин провела в Украине, она работала на наиболее опасных участках фронта.

"Невозможно передать, какой невероятной женщиной была Кэтрин, или как глубоко ее любили, и как будут скучать по ней. Кэт уже нет, но бесконечное тепло, любовь и ласка, которые она принесла в мир, никогда не исчезнут", – говорится в заявлении. семьи Мельничук.

Ранее "Телеграф" писал, что умер известный украинский художник-неоавангардист. Выставки его работ проходили не только в Украине, но и далеко за пределами войны.