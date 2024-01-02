"Уничтожили бункер Залужного": российские пропагандисты снова лгут, сеть отреагировала

В сети отреагировали на это с шуткой

Сегодня, 2 января, произошел масштабный обстрел Украины. После этого российские пропагандисты придумали, что во время ракетной атаки был уничтожен бункер и заместитель Валерия Залужного.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Имени, как звали заместителя, конечно, никто не сказал.

"Уничтожен подземный командный пункт, на котором находился заместитель Залужного", — передает издание.

Кроме того, добавили, что был уничтожен бункер и самого президента Владимира Зеленского, наше руководство уже работает над тем, как помочь Украине. А Валерий Залужный не сообщал о смерти своего зама. Скорее всего, россияне хотели таким образом оправдать свой террор и показать хоть какие-то успехи.

В сети отреагировали на это. Украинцы с юмором отнеслись к этому.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отреагировал на это и написал свое мнение.

"После провала ракетного удара по Киеву российские пропагандистские СМИ пытаются натягивать сову на глобус", — пишет он.

Коваленко напомнил, что Валерий Залужный, которого российская пропаганда прятала уже 100 500, уже давно не отбрасывает тень. Присмотритесь к его последним фотографиям. А кто-то не отвергает тень. Не отвергающий тень окружает себя ближайшими фамильярами, обращая их в себе подобных. Из чего следует вопрос, страшны ли им ракеты? Нет. Страшны ли они тем, кто эти ракеты посылает? Да", — подытожил обозреватель.

Отметим, что оккупанты совершили очередную масштабную атаку по Украине. Но силы ПВО смогли отразить эту атаку.

Военный аналитик, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут назвал российскую атаку 2 января самой масштабной в мире. Он также добавил, что ни одна страна мира никогда не сражалась с таким оружием. Более того, ни одна не отражала такие атаки.

"Поблагодарите знакомых ПВОшников — сегодня они успешно отбили самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку с применением гиперзвукового оружия. ПВО – топ", – написал Чмут в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белгороде раздались три серии взрывов. Разрушения велики.