Скандалы с мобилизацией: топ-5 резонансных предложений

Обновление порядка набора в армию спровоцировало оживленные дискуссии и недоразумения

В четверг, 4 января, в Верховной Раде профильный комитет начал рассмотрение громкого законопроекта о мобилизации, рерутинге и прохождении службы. Согласно планам депутатского корпуса, обсуждение проекта решения продлится три дня и пройдет за закрытыми дверями.

В то же время вокруг обновления мобилизационного законодательства не утихают острые дискуссии в соцсетях и СМИ. Причем как рядовые граждане, так и экспертная среда подчас предлагают свое видение, каким должен быть подход государства к пополнению рядов ВСУ. Это в свою очередь провоцирует все новые споры и критику некоторых предложений в публичном пространстве.

"Телеграф" собрал пятерку самых интересных, необычных и порой скандальных идей относительно мобилизации по-новому, вокруг которых разгораются очередные горячие баталии как в Украине, так и за ее пределами.

"Лотерея" экс-министра Милованова

Накануне бывший глава Министерства экономики то ли ради хайпа, то ли всерьез предлагал ввести в Украине лотерейную систему привлечения военнообязанных в ВСУ.

"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет. И так делать для каждой волны мобилизации. Я не думаю, что это правильный подход. Но…", — написал экс-министр в своем Facebook, запустив оживленное обсуждение под постом.

Усиление армии правоохранителями

Ветеран российско-украинской войны и бывший заместитель командира взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий предложил набрать в ряды ВСУ правоохранителей. По его мнению, сейчас порядок в Украине якобы охраняют слишком много людей. Одновременно все они проходят физподготовку, медкомиссию и имеют хотя бы базовые навыки владения оружием.

"Нам действительно нужно во время войны 250 тысяч полицейских в тылу? Не много ли людей охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен. И если бы мы забрали всю полицию на фронт, тогда завтра мы бы имели проблему с тем, как выйти из дома. Но, простите меня, 250 тысяч — это немного дофига. Вот я думаю, что 50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт", — рассказал Евгений Дикий в интервью ТСН.

Мобилизация женщин

Еще в декабре прошлого года нардеп из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала подумать над мобилизацией женщин. Главные аргументы парламентария: должно быть выдержано равенство прав с мужчинами; многие женщины уехали за границу и должны воевать, а не искать любви в Европе; женщины на небоевых должностях вытеснят в окопы тыловиков-мужчин; привлечение женщин в ВСУ сможет открыть границу для выезда мужчин.

"Кто-то не может выехать из страны и подлежит мобилизации, а кто-то ищет уже любовный интерес в Европе. Равенство прав!… И если придут женщины на небоевые должности, что тогда будет с тыловиками, которые так хорошо устроились уже как два года. Неужели отправят в боевые подразделения? А как же кум, не поможет?… Я скажу больше, при введении военного учета женщин и мобилизации на небоевые должности, мы получаем шанс открытия границ для обоих полов", — говорится в посте нардепа в Facebook.

Также народная избранница в контексте обсуждения мобилизационных изменений предлагала еще более жестко наказывать уклонистов с конфискацией их имущества.

Бронирование работников с высокими зарплатами

Тем временем в Офисе президента и Кабмине обсуждают расширение категорий граждан, которых может обойти мобилизация. Речь идет о мужчинах с высокой "белой" зарплатой, платящих немалые налоги в виде НДФЛ. В настоящее время опция бронирования доступна только работникам предприятий, имеющих статус критически важных. То есть предлагается ввести принцип "Меньше платишь — воюй".

Такая идея, кроме горячих обсуждений, спровоцировала и шквал критики экспертной среды. Так, глава ОО "Украинское объединение "Мрия", младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко привел свои аргументы против такого разделения военнообязанных.

"Отбросьте эту идею. Выбросьте ее нах*ен из головы. Я не для того воевал, чтобы потерять свою страну в бунтах и раздоре между своими. Воевать должны все, независимо от размера кошелька. Закона должны придерживаться все, независимо от размера кошелька. Страдать и разделять боль, побеждать и проигрывать в войне должны все, вместе и рядом. И если я не могу за деньги выкупить своих мертвых, то деньги ничего не стоят. Стоит только жизнь и то, за что ее отдают. Точка", — возмутился он.

Мобилизация беженцев

В конце декабря-2023 советник руководителя ОП Михаил Подоляк поддержал идею лишать уклоняющихся от мобилизации помощи или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся.

"Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, отстраивать Украину. Имеем право всех уровнять. Они должны быть равными. Для достижения этой цели данную идею надо обсуждать на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности, МИДа и т.д. ", — отмечал он в интервью 24 каналу.

При этом Подоляк уточнял, что пока речь идет, прежде всего, о консультациях с правительствами стран, и это сейчас исключительно только идея.

Вместе с тем, несмотря на продолжение дискуссии в публичном пространстве, Германия и Венгрия уже официально отреагировали на такое предложение. Эти страны не собираются выдавать Киеву уклонистов. В то же время Эстония подтвердила, что готова при необходимости помочь Украине в мобилизации наших сограждан. При этом, как стало известно, Таллинн неоднократно хотел заключить соглашение с Киевом о выдаче мужчин мобилизационного возраста.

Как сообщалось, в поданном Кабмином законопроекте о мобилизации предполагается рассылка повесток через электронную почту. Так, каждый мужчина призывного возраста будет обязан зарегистрировать электронный кабинет призывника.

Также "Телеграф" писал, что правительство предложило Верховной Раде заменить срочную службу базовой военной службой. Ее смогут проходить граждане от 18 до 25 лет.