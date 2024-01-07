На военных нет денег? В Раде рассказали, что будет с выплатами в 2024-ом

СМИ призвали "не разгонять фейки"

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о проблемах с выплатами для военных в 2024-ом году. Ему уже ответил его коллега.

Так, по словам Гончаренко, на заседании комитета по нацбезопасности назвали дефицит бюджета Минобороны на 2024 год. Он якобы составляет "36%, или 430 млрд грн, только по статье расходов "денежное довольствие".

В ответ на это председатель финансового комитета Даниил Гетманцев сказал, что его коллега распространяет "фейки". Согласно его словам, "никакого дефицита нет".

"Есть дефицит в головах некоторых болванов. Дефицит мозгов. А с выплатами военным все ок. Было. Есть. И будет", – написал он и призвал СМИ "не разгонять фейки хайпожоров".

Напомним, ранее мы писали о том, что названы минимальная и максимальная суммы выплат для военных в 2024-ом году.

Также "Телеграф" сообщал о полном списке надбавок, которые должны входить в сумму денежного обеспечения военных. Всего в Украине существует девять различных причин для осуществления начисления дополнительных выплат военнослужащим.