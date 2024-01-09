Война — день 685: бои замедлились из-за холодов, но российские обстрелы продолжаются

Оперативно о главном за сутки

Существенное похолодание в Украине сказалось на характере боевых действий, интенсивность которых существенно снизилась. В частности у россиян наблюдаются из-за этого проблемы на Херсонском направлении, где неподходящие погодные условия могут привести к полной остановке попыток штурмовать украинские позиции. Также морозы сказались и на Авдеевском районе, где оккупанты все еще проявляют активность, но все же были вынуждены ее заметно снизить.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Военный Сергей Бескрестнов ("Флэш") сообщил, что во время одной из российских атак над Украиной был сбит БПЛА "Shahed" с реактивным двигателем.

О том, что происходило 6 января, читайте в материале: Война — день 682: россияне снова пускали беспилотники, фронт держится

Что было в Украине 7 января — читайте по ссылке: Война — день 683: оккупанты усиливают штурмы Купянска и обстреливают города

Информацию за 8 января смотрите по ссылке: Война — день 684: россияне снова устроили массированный ракетный террор Украины