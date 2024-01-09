Намолотили уже на два бюджета Белгорода: ВСУ уничтожили еще один "Солнцепек", эпичное видео

Машину просто разорвало изнутри

Вооруженные силы Украины уничтожили очередной российский "Солнцепек". Эпичное видео появилось в сети.

Его опубликовала пресс-служба Сухопутных войск. На кадрах можно увидеть момент детонации боекомплекта дорогущей российской "вундерваффе", которая превратила машину буквально в пыль.

Как отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, на сегодняшний день на войне против Украины РФ потеряла уже 24 такие машины. И это только верифицированные данные.

"Согласно не верифицированной информации потери превышают 32 ед", — говорит эксперт.

Добавим, что еще некоторым российским "Солнцепекам" повезла куда больше — они теперь служат в ВСУ. Уже известно о нескольких таких случаях.

Также в руки ВСУ попадали "Буратино" (предшественник Солнцепека), так что общее число ТОС вероятно достаточно велико для того, чтобы сформировать батальон огнеметов, для чего в ВС РФ используют 9 боевых единиц.

Также необходимо напомнить, что у самой России таких огнеметов не так много. Точные данные об этом неизвестно, однако в 2018 сообщалось о намерении разместить в войсках 72 огнемётные системы. Таким образом получается, что Украина уничтожила или захватила уже внушительную часть этого оружия.

Трагичности этому для россиян добавляет и то, что данная техника стоит очень дорого. По подсчетам Forbes, одна такая установка стоит 15 миллионов долларов (почти полтора миллиарда российских рублей).

Из всего вышеуказанного получается, что ВСУ уже намолотили "Солнцепеков" минимум на 360 миллионов долларов (32 миллиарда рублей), а согласно с не верифицированными данными, на 480 миллионов долларов (43 миллиарда рублей).

Для сравнения, весь бюджет российского Белгорода в 2023 году составил 15 миллиардов рублей. То есть Украина уничтожила минимум два годовых бюджета Белгорода.

Для справки:ТОС "Солнцепек" — это российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путём воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

Напомним, как ранее мы писали, один из первых "Солнцепеков" ВСУ затрофеили еще в начале 2022 года.