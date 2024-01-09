"Конкурентность, отсутствие авансирования и коллегиальность решений обеспечивают эффективность тыловых закупок" – Яровая

Несколько факторов обеспечили эффективность тыловых оборонных закупок, уверена Дана Яровая.

Для максимальной эффективности тыловых закупок необходимы три составляющие: конкурентность, отсутствие авансирования и коллегиальность решений. Такое мнение высказала известная волонтер, член киевского Общественного совета при Минобороны Дана Яровая во время пресс-конференции "Легкая промышленность — за прозрачные закупки: украинскому защитнику — украинскую форму!" в информагентстве "Интерфакс-Украина" с участием заместителя Министра обороны Виталия Половенко, заместителя Министра экономики Надежды Бигун, гендиректора "Государственного оператора тыла" Арсена Жумадилова и представителей украинских предприятий.

"В прошлом году впервые с начала полномасштабного вторжения украинская армия вошла в зиму со своевременно отшитой формой. И это результат системной работы коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны, в состав которого я входила как представитель общественности. За полгода функционирования коллегиального органа только на закупках питания мы сэкономили более 6 млрд.грн", — отметила Яровая.

По ее мнению, обеспечили эффективность тыловых оборонных закупок несколько факторов.

"Конкурентность. Вывод закупок на Прозорро и отход от прямых договоров. Прямые договоры – это крайняя мера. Они должны быть исключением из правила, а не правилом. Только честные и прозрачные торги обеспечивают реальную конкуренцию. Отсутствие авансирования. Мы ни одного поставщика в 2023 году не проавансировали. И за этот период не было ни одного невыполненного контракта и ни одной дебиторской задолженности. Так что оплата только после того, как товар на складах и получены акты. Коллегиальность решений при определении победителя торгов. Единоличное решение – это всегда коррупционные риски", — подчеркнула Яровая.

Она также отметила, что воюют и экономиками также, поэтому государство должно обеспечить заказы в первую очередь украинских производителей, в частности качественной формы, а не импортировать аналогичный товар из Турции.