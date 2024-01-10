"Время для переговоров с Россией": министр обороны Италии сделал резонансное заявление

РФ демонстрирует готовность к переговорам, а позиция Украины кажется менее бескомпромиссной

Украину склоняют к переговорам по прекращению войны. Министр обороны Италии заявил, что "пришло время для дипломатии".

Об этом передает Reuters. По данным агентства, Гвидо Крозетто заявил парламенту Италии, что украинское контрнаступление 2023 года не принесло желаемого результата, и к военной ситуации следует относиться "реалистично".

"С этой точки зрения кажется, что пришло время для дипломатии наряду с военной поддержкой Украины, поскольку с обеих сторон поступает ряд важных сигналов", — сказал Крозетто.

Он считает, что РФ демонстрирует готовность к переговорам, а позиция Украины кажется менее бескомпромиссной, чем раньше. А также добавил, что речь при этом не идет о признании Западом аннексии Россией части территории Украины.

"В Украине внутренний фронт, похоже, уже не так един, как в прошлом, в поддержке политики президента Зеленского, что подчеркивает некоторые расхождения в политическом дискурсе. Все это необходимо учитывать на пути к переговорам по прекращению конфликта и последующему процессу нормализации отношений не только России с Украиной, но России и со странами Запада", — сказал Крозетто.

Отметим, 10 января Владимир Зеленский заявил, что партнеры, поддерживающие нашу страну, пока не давят на прекращение защиты. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Литвы.

"Никакого давления от партнеров нет по поводу прекращения нашей защиты. Я бы не сказал прекращения боевых действий, все же, это наша защита. Прекращение нашей справедливой защиты и прекращения нашей борьбы. По этому поводу давления нет. Пока нет", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что слышал и читал в СМИ об угрозе заморозки войны со стороны России. Однако он подчеркнул, что партнеры официально не давали соответствующих сигналов.