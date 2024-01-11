ЕС даст оценку реформам Украины для начала переговоров по вступлению: названы сроки

Европейская комиссия намерена представить оценку прогресса реформы Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины

Уже в следующем месяце Еврокомиссия может обнародовать оценку относительно прогресса с евроинтеграционными реформами Украины. От нее фактически зависит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, ссылаясь на собственные источники. По его словам, это может произойти 27 февраля.

"Понятно, что Европейская комиссия намерена представить оценку прогресса реформы Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины (как упоминалось в ноябрьском отчете о расширении) 27 февраля", — написал он.

В то же время Рикард Джозвяк в своем посте подчеркнул, что это еще не финальная дата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, сколько реформ Украина должна выполнить для вступления в Евросоюз. По его словам, это будет шесть основных блоков и уже сейчас Украина вышла на финишную прямую после решения Европейского совета о начале переговоров.