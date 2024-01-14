"За этим будущее": в ВСУ рассказали, как компании и общины могут самостоятельно бороться с ракетами и дронами

Украинцы не могут закупать оружие, но они могут купить средства РЭБ

Украинские территориальные общины могут закупать средства РЭБ у гражданских производителей для противодействия вражеским ракетам и дронам.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого марафона новостей, гражданским лицам нельзя купить летальное оружие, которое помоет на фронте, вроде артиллерии, ПВО или стрелкового оружия, но на рынке есть предложения по средствам радиоэлектронной борьбы.

"У нас есть предприятия, которые давно этим занимаются. Сейчас многие гражданские предприятия приобщены к изготовлению систем РЭБ. Сегодня в этом направлении ведется активная работа", — сказал он.

Представитель Воздушных сил добавил, что если эти средства надо проверить, но если они рабочие, то они могут спасти много жизней. Например, они способны отвести дрон или ракету, сбить ее с курса или заставить не долететь к цели.

При этом Игнат подчеркнул, что руководители некоторых предприятий уже думают о том, чтобы позаботиться о защите своих объектов

"Сегодня руководители определенных компаний уже думают о своей личной защите, чтобы защитить свои объекты. Это уже делается… За этим будущее. Не нужно тратить дорогие ракеты, если можно таким образом остановить врага", — добавил он.

Как сообщалось ранее, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что украинцы могут помочь ВСУ, создавая FPV-дроны своими руками. Для всех желающих создан инженерный курс, изучить который можно уже сегодня.