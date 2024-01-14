Только полтысячи: омбудсмен Лубинец сообщил, сколько похищенных РФ детей удалось вернуть в Украину

Детей с оккупированных территорий вывозили в Россию и Белорусь

В условиях полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о количестве депортированных людей, возвращенных с территории РФ в нашу страну.

Об этом сказал Дмитрий Лубинец в Давосе на четвертой встрече советников по воплощению Формулы мира, модерируя панель "Гуманитарное направление Украинской формулы мира: борьба за возвращение жертв насильственного перемещения, включая депортированных детей и военнопленных". Во время своего выступления он назвал, сколько удалось вернуть детей из России.

"В настоящее время дома 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских. А наша задача — вернуть всех", — подчеркнул омбудсмен.

Он считает, что международное сообщество должно немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении. Лубинец добавил, что в Давосе партнеры услышали голоса украинских детей, которых мы вернули домой, родственников гражданских граждан, похищенных и незаконно удерживаемых РФ. Они были поражены услышанными вещами.

Кроме того, на форуме подняли вопросы возвращения украинских военнопленных и ужасного нарушения норм МГП относительно них: бесчеловечных условий содержания, пыток, казней.

Лубинец говорит, что работа в Давосе — важный шаг для возвращения наших людей домой и помощи Украине. По его словам, украинская сторона и дальше будет работать на результат.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Лукашенко лично посетил организованную правительством встречу с незаконно депортированными детьми. Правитель Беларуси пообещал "обнять этих детей, привезти их, согреть и сделать их детство более счастливым".