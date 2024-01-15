Защитит не только армия: Игнат рассказал, кто еще может покупать системы РЭБ в Украине

Это может влиять на средства воздушного нападения противника

Местные общины могут закупать системы радиоэлектронной борьбы у гражданских производителей для противодействия российским БПЛА и ракетам. В некоторых компаниях уже начали думать о своей защите.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, это стандартная практика.

Он подчеркнул, что многие гражданские предприятия в настоящее время приобщены к изготовлению средств РЭБ. Сейчас в этом направлении ведется активная работа, и такие системы могут закупать местные общины.

"Оружие же не купишь – стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей, если они рабочие, их надо проверять – это помогает сохранить жизнь. И от дронов работает РЭБ, и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели", — отметил Игнат и добавил, что такая работа уже проводится.

По его словам, сегодня руководители некоторых компаний уже думают о своей защите, защите своих объектов. Спикер Воздушных сил говорит, что не нужно тратить дорогие ракеты, если можно таким образом остановить врага.

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