Favbet Foundation передал десантникам ВСУ очередной пикап Nissan Navara

С начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной полноприводный пикап Nissan Navara. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В этот раз автомобиль получили бойцы отдельного аэромобильного батальона десантно-штурмовых войск Украины, которые работают в городе Славянск Донецкой области.

Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны передано сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation составила 210 млн грн.