Кулеба откровенно рассказал, что хотел ударить Лаврова в лицо (видео)

Дипломаты не могут распускать руки, даже если очень хочется и есть весомый повод.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно признался, что хотел ударить в лицо российского коллегу Сергея Лаврова. Это произошло во время переговоров в турецкой Анталии после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью спортивному журналисту Роману Бебеху для проекта "Бомбардир", отвечая на вопросы о самых тяжелых переговорах в его карьере. Он также сказал, почему не смог этого сделать, несмотря на большое желание.

"Самые тяжелые переговоры ― это когда собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе это позволить. И таких у меня было 2-3 раза, так точно. Один из них ― с Лавровым, в Анталии весной 2022 года", ― сказал Кулеба.

Смотрите прямую речь украинского министра в видеоролике "Бомбардира". Рассказ об этом инциденте начинается с 1:05:15

Интервью Дмитрия Кулебы о дипломатической деятельности и не только

Отметим, что речь идет о встрече в Анталии 10 марта 2022 года, на которой присутствовали делегации дипломатов из Украины и РФ при посредничестве Министерства иностранных дел Турции. Тогда Кулеба заявил, что не уступит ни одну принципиальную позицию. Переговоры быстро зашли в тупик.

Пока Украина не готова возобновлять переговоры с Россией и замораживать конфликт. Враг может использовать паузу для пополнения своих ресурсов, а затем снова наступать. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что официальный Киев никогда не согласится на это.

Недавно "Телеграф" писал о встрече Дмитрия Кулебы с французским коллегой Стефаном Сежурном. Министр иностранных дел Франции приехал в Киев через несколько дней после назначения на новую должность. Стороны достигли важных договоренностей, которые помогут Украине защищать себя более эффективно.