Число погибших мирных жителей в Украине резко выросло: в ООН назвали цифры и причины

Число может быть еще выше

Массированные обстрелы РФ серьезно увеличило число жертв среди мирных жителей Украины. Только за прошедший месяц от рук оккупантов в нашей стране погибло или было ранено более 500 гражданских.

Такие данные приводятся в новом докладе Мониторинговой миссии Организации объединенных наций по правам человека в Украине (ММПЛУ). По её данным, в декабре 2023 года в Украине было убито или ранено по меньшей мере 592 мирных жителя.

Отмечается, что это представляет собой увеличение на 26,5% подтвержденных жертв среди гражданского населения по сравнению с предыдущим месяцем.

"Число зарегистрированных жертв среди гражданского населения, некоторые из которых все еще ожидают проверки, позволяет предположить, что рост был еще выше", — говорится в сообщении.

В организации констатируют, что увеличение числа жертв среди гражданского населения в декабре нарушило тенденцию снижения числа жертв среди гражданского населения в 2023 году.

"Декабрьское увеличение числа жертв среди гражданского населения произошло главным образом из-за усиления ракетных обстрелов и атак барражирующих боеприпасов со стороны российских вооруженных сил по территории Украины 29 и 30 декабря. Нападения с применением этих видов оружия стали причиной 34 процентов жертв среди гражданского населения в декабре по сравнению с 16 процентами в ноябре. Большинство жертв среди гражданского населения (84 процента) и ущерба, нанесенного образовательным и медицинским учреждениям (92 процента), по-прежнему происходило на территории, контролируемой Правительством", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия 2 января нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под удар попали жилые дома и гражданская инфраструктура.