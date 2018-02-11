Двоих пешеходов на переходе сбила машина в Белой Церкви

В Белой Церкви на пешеходном переходе девушка-водитель сбила двоих пешеходов - мужчину и женщину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По предварительной информации виновница происшествия находилась в состоянии сильного опьянения.

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте, Мужчина в критическом состоянии находится в реанимации.