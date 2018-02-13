Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: Порошенко подписал указ об увольнении главы "Укроборонпрома" Романова Порошенко подписал указ об увольнении главы "Укроборонпрома" Романова
Новости: Украина сделала большой скачок в "Индексе экономической свободы" Украина сделала скачок в "Индексе экономической свободы"
Новости: Брынзак: Мы не возлагали больших надежд на гонку преследования Брынзак: Мы не возлагали больших надежд на гонку преследования
X

На Киевщине в жилом доме взорвалась граната, есть пострадавшие
03:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины: Пострадали три человека, все они были немедленно госпитализированы с различными травмами.

В Новых Петровцах (Киевская обл.) в жилом доме взорвалась граната, пострадало три человека, сообщил "Киев Оперативный".

"Пострадавших трое, всех госпитализированы с различными травмами. Сейчас на месте работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в Фейсбук в понедельник.

На Киевщине выращивали коноплю в промышленных масштабах: фото и видео

По словам свидетелей, взрыв прогремел около 14:30.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взрыв, Граната, Киевская область, Новые Петровцы, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Из АТО на Днепропетровщину возили оружие для криминала На Киевщине выращивали коноплю в промышленных масштабах: фото и видео Убийство на остановке в Киеве: подозреваемого взяли под стражу на 2 месяца

Последние новости

Девушка-Барби из Одессы превратилась в амазонку со стальными мышцами (Фото) Яркие примеры того, как можно тесную комнату превратить в крутую спальню (Фото) Биологи впервые вырастили полноценные яйцеклетки в лабораторных условиях
Сегодня читают
01 Один из крупнейших мобильных операторов в Украине взвинчивает цены
02 В Украине появится национальный угольный гигант
03 На Олимпиаде-2018 сдан первый положительный допинг-тест
04 В Кремле рассказали о болезни Путина
05 Возле границы Украины нашли новые газовые месторождения
Новости сегодня
03:33 Медики рассказали, почему мужчинам полезно смотреть на женскую грудь
02:24 Украина окажет помощь голодающим странам Африки и Азии
01:58 Грузия направит Польше запрос об экстрадиции Саакашвили
01:57 Вы не сможете сдержать смех: картинки с очень остроумными надписями
01:20 Необратимая слепота: кому грозит глаукома и как ее можно избежать
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Саакашвили выдворили из Украины Саакашвили выдворили из Украины
Новости: Порошенко объяснил, почему Украине нужно стать членом НАТО Порошенко объяснил, почему Украине нужно стать членом НАТО
Новости: В Украине появится национальный угольный гигант В Украине появится национальный угольный гигант
Новости: Кризис среднего возраста у мужчин: что необходимо знать и делать женщинам Кризис среднего возраста у мужчин: что необходимо знать и делать женщинам
Добавить комментарий
0