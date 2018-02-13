На Киевщине в жилом доме взорвалась граната, есть пострадавшие

В Новых Петровцах (Киевская обл.) в жилом доме взорвалась граната, пострадало три человека, сообщил "Киев Оперативный".

"Пострадавших трое, всех госпитализированы с различными травмами. Сейчас на месте работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в Фейсбук в понедельник.

По словам свидетелей, взрыв прогремел около 14:30.