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На Киевщине в жилом доме взорвалась граната, есть пострадавшие
03:19 Сегодня Телеграф
Фото: dtp.kiev.ua
Новости Украины: Пострадали три человека, все они были немедленно госпитализированы с различными травмами.
В Новых Петровцах (Киевская обл.) в жилом доме взорвалась граната, пострадало три человека, сообщил "Киев Оперативный".
"Пострадавших трое, всех госпитализированы с различными травмами. Сейчас на месте работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в Фейсбук в понедельник.
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По словам свидетелей, взрыв прогремел около 14:30.
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