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В Запорожье трамвай сошел с рельс и протаранил забор
Новости Украины: В Запорожье трамвай сошел с рельсов: врезался в забор и снес столб.
В Запорожье сегодня утром сошел с рельс трамвай.
Об этом сообщили очевидцы.
Происшествие случилось на улице Шевченко, что в Шевченковском районе, напротив здания школы.
Как видно на кадрах видео, вагон трамвая по пути в сторону улицы Иванова сошел с рельс и врезался в забор частного двора. В результате столкновения был поврежден столб электросети.
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