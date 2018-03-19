В Запорожье трамвай сошел с рельс и протаранил забор

В Запорожье сегодня утром сошел с рельс трамвай.

Об этом сообщили очевидцы.

Происшествие случилось на улице Шевченко, что в Шевченковском районе, напротив здания школы.

Как видно на кадрах видео, вагон трамвая по пути в сторону улицы Иванова сошел с рельс и врезался в забор частного двора. В результате столкновения был поврежден столб электросети.