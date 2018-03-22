В киевском метро мужчина упал на пути

Движение поездов на Святошино-Броварской линии Киевского метрополитена в четверг вечером на какое-то время приостанавливалось из-за падения пассажира на пути.

"Красная линия. По станции "Днепр" пассажир на пути. Человека подняли, движение восстановлено. С пассажиром работают медики", - говорится в сообщении метрополитена в Фейсбуке.

Движение поездов приостанавливалось приблизительно на 15 минут.

Напомним, сегодня в Полтаве 28-летнего мужчину при выходе из троллейбуса ударило током, он попал в реанимацию.