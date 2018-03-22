https://telegraf.com.ua/files/2018/03/1979575-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3971503-v-kievskom-metro-muzhchina-upal-na-puti.html
В киевском метро мужчина упал на пути
19:39 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Пассажир упал на пути на станции киевского метро "Днепр", движение уже возобновлено.
Движение поездов на Святошино-Броварской линии Киевского метрополитена в четверг вечером на какое-то время приостанавливалось из-за падения пассажира на пути.
"Красная линия. По станции "Днепр" пассажир на пути. Человека подняли, движение восстановлено. С пассажиром работают медики", - говорится в сообщении метрополитена в Фейсбуке.
Движение поездов приостанавливалось приблизительно на 15 минут.
Напомним, сегодня в Полтаве 28-летнего мужчину при выходе из троллейбуса ударило током, он попал в реанимацию.
Telegraf.com.ua