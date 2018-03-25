На Закарпатье в дендропарке "Березинка" расцвел шафран, в народе также известен как крокус.

В дендропарке "Березинка", недалеко от Мукачево на Закарпатье, появилась невероятная красота. Со всей Украине приезжают в пригород Мукачево, чтобы полюбоваться этой незабываемой магией, пишет "Mukachevo.net". Шафран, который в народе также знают как крокус, в дендропарке "Березинка" радует глаз нежным фиолетовым цветом. Всем любителям сорвать цветок на память стоит помнить, что он занесен в Красную книгу Украины.