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Ссора супругов переросла в поножовщину
14:54 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Женщина скончалась от полученных ранений, мужчину с ранениями в область сердца, легких и тонкой кишки госпитализировали.
Семейная ссора между 64-летними супругами во Львове завершилась поножовщиной и смертью жены, сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области. Как установили сотрудники полиции, между супругами возник конфликт, во время которого муж и жена нанесли друг другу множественные ножевые ранения.
На время приезда полиции женщина скончалась от полученных ранений. Мужчину с ранениями в область сердца, легких и тонкой кишки госпитализировали. Полиция выясняет причины ссоры. По указанному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).
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