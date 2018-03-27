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Открыли авиарейс Киев-Винница
Новости Украины: Длина рейса по прямой составляет около 200 км
Аэропорт Винница 25 марта обслужил первый регулярный рейс из Киева, который на данный момент является самым коротким в Украине.
Как передает издание avianews.com, длина рейса по прямой составляет около 200 км. Полеты на ежедневной основе из аэропорта Борисполь выполняет авиакомпания МАУ. На линии авиаперевозчик задействует 48-местные региональные реактивные самолеты Embraer 145, арендованные у "Розы Ветров".
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