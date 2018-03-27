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Открыли авиарейс Киев-Винница

Аэропорт Винница
11:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Длина рейса по прямой составляет около 200 км

Аэропорт Винница 25 марта обслужил первый регулярный рейс из Киева, который на данный момент является самым коротким в Украине.

Как передает издание avianews.com, длина рейса по прямой составляет около 200 км. Полеты на ежедневной основе из аэропорта Борисполь выполняет авиакомпания МАУ. На линии авиаперевозчик задействует 48-местные региональные реактивные самолеты Embraer 145, арендованные у "Розы Ветров".

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Все по теме:

Новости Украины, Embraer 145, Авиарейс, Борисполь, Винница, Киев.
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