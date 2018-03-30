https://telegraf.com.ua/files/2018/03/b82f0c75285ac65903ad57c8118d1bb674e83e081-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3984306-minoboronyi-do-sih-por-razyiskivaet-propavshego-v-ato-voennogo.html
Минобороны до сих пор разыскивает пропавшего в АТО военного
Новости Украины: До сих пор продолжаются поиски военнослужащего, который пропал из воинской части в зоне проведения антитеррористической операции 29 марта.
Поиски военнослужащего, пропавшего из воинской части в зоне АТО, еще продолжаются.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.
"Поисковые мероприятия еще продолжаются", - сказал спикер.
"Пасхальное перемирие": боевики дважды нарушили режим тишины
Как сообщалось, в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции 29 марта было обнаружено отсутствие военнослужащего.
Telegraf.com.ua