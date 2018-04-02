В Киеве произошел взрыв автомобиля

В Киеве на улице Анны Ахматовой взорвался автомобиль Volkswagen.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen. О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении.