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В Киеве произошел взрыв автомобиля
Новости Украины: В Киеве ночью по неустановленным причинам взорвался автомобиль.
В Киеве на улице Анны Ахматовой взорвался автомобиль Volkswagen.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
"В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen. О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении.
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