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Украинцев предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах
Новости Украины: На Закарпатье в воскресенье и понедельник будет значительная опасность схода лавин.
Спасатели предупреждают, что 8-9 апреля сохраняется лавинная опасность в горах на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
"8-9 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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