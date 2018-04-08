Украинцев предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Спасатели предупреждают, что 8-9 апреля сохраняется лавинная опасность в горах на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"8-9 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.