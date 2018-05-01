В Николаеве прорвало канализацию: люди строили дамбы (Видео)

В ночь на 1 мая из-за прорыва канализации провалился асфальт и затопило несколько домов. Люди строили дамбы из мешков с песком, чтобы спасти жилища. Происшествие случилось на пересечении улиц Лесковая и Даля. Чтобы спасти свои жилища, люди начали выкладывать баррикады из мешков с песком. Кроме того, из-за аварии в нескольких местах провалился асфальт.