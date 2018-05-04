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Пожар в Белой Церкви: в полиции сообщили подробности

Пожар на складе в Белой Церкви
14:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В результате пожара на складе в Белой Церкви пострадали четыре человека, полиция проводит расследование.

В результате произошедшего в четверг в одном из складских помещений в Белой Церкви (Киевская обл.) пожара пострадали четыре человека, в том числе спасатель, и в настоящее время на месте происшествия работники полиции проводят обследование с целью установления причины возгорания и условия хранения легковоспламеняющихся веществ.

"Вчера, 3 мая, в 17.46 в Белоцерковский отдел полиции поступило сообщение о том, что в промзоне города в одном из складских помещений произошло возгорание цистерны с неизвестным веществом", - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

В ведомстве проинформировали, что складское помещение было арендовано для розничной и оптовой торговли лакокрасочной продукцией.

"Пока по неустановленным причинам с цистерны, которая была наполнена неизвестным веществом, сорвало крышку, которая пролетела почти 200м и на территории соседнего предприятия травмировала работницу", - говорится в информации.

В Белой церкви масштабный пожар: горят покрышки

После этого произошло возгорание емкости. "В результате пожара две работницы состава получили термические ожоги различной степени тяжести. Одна из них с тяжелыми ожогами находится в реанимационном отделении больницы. Также во время ликвидации пожара пострадал спасатель - отравился продуктами горения. Сейчас за его жизнь борются медицинские работники", - проинформировали в областном главке полиции.

В сообщении отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере).

Следствие продолжается.

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Новости Украины, Белая Церковь, ГСЧС, Пожар, Происшествие.
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