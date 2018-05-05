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На КПВВ на линии разграничения стоят 240 автомобилей
Новости Украины: В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало более 34 тыс. человек и 4,8 тысячи транспортных средств.
В субботу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 240 автомобилей.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/70; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутове" - 30/20", - говорится в сообщении.
Telegraf.com.ua