На КПВВ на линии разграничения стоят 240 автомобилей

В субботу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 240 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/70; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутове" - 30/20", - говорится в сообщении.