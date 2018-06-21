Суд вынес приговор женщине, похитившей младенца в Киеве

Оболонский районный суд г.Киева приговорил 21-летнюю женщину, которая похитила двухмесячного ребенка возле детского сада на столичной Оболони, к ограничению свободы сроком на 2 года.

"Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления и просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока", - сообщила прокуратура г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Государственный обвинитель, учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, а также личность обвиняемой, просил суд назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года.

"Однако, суд первой инстанции вынес решение, которым осудил злоумышленница к ограничению свободы сроком на 2 года", - сказано в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что после изучения судебного решения местная прокуратура решит вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы на указанный приговор в Апелляционный суд г. Киева.

Как сообщалось, 20 октября 2017 года 20-летняя киевлянка тайно похитила из детского сада в Оболонском районе столицы двухмесячного ребенка, которую в коляске оставил возле входа отец.

На следующий день похитительницу задержали в с.Новоселки Вышгородского района Киевской области. Младенца в удовлетворительном состоянии вернули родителям. Свой поступок женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за своего.

По результатам досудебного следствия 22 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении женщины были направлены в Оболонский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.