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На одной из станций киевского метро под поездом погиб человек

Метро
02:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На одной из станций киевского метрополитена случалась трагедия.

В Киеве на станции метро "Левобережная" пассажир попал под поезд, спасти пострадавшего не удалось, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально", - говорится в сообщении на странице метрополитена в Фейсбук.

Также в пресс-службе добавили, что движение поездов восстановлено.

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