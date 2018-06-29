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На одной из станций киевского метро под поездом погиб человек
02:46 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: На одной из станций киевского метрополитена случалась трагедия.
В Киеве на станции метро "Левобережная" пассажир попал под поезд, спасти пострадавшего не удалось, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально", - говорится в сообщении на странице метрополитена в Фейсбук.
Также в пресс-службе добавили, что движение поездов восстановлено.
Telegraf.com.ua